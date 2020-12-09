Пелагея официально развелась с Телегиным

Дело о разделе имущества суд рассмотрит отдельно

Никулинский суд города Москвы принял решение о разводе Пелагеи и Ивана Телегина. О том, что певица и хоккеист официально разведены, сообщила адвокат спортсмена Ирина Петрова.

"Иван Телегин и Пелагея разведены решением Никулинского суда. Алименты - 25% от дохода Телегина. Из них половина идет на счет дочери, половина - Пелагее", - цитирует Петрову РИА Новости.

Пелагея и Иван поженились летом 2016 года, в браке родилась дочь. Пара объявила о расставании в конце 2019 года. Певица отмечала, что рассчитывает решить все вопросы "интеллигентно, достойно и как положено". Как сообщила адвокат Телегина, дело о разделе имущества супругов суд рассмотрит отдельно.

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