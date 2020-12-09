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Названы устойчивые к коронавирусу люди

14:36
  • среда
  • 09 декабря 2020

Однако это свойство непостоянно

Природная устойчивость к коронавирусу может быть у некоторых людей, обладающих высоким уровнем интерферонов, допускает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. В то же время, подчеркивает врач, лично он о таком свойстве слышит впервые.
Гинцбург рассказал о побочных эффектах "Спутника V"

"Если у человека действительно в силу каких-то природных изменений наследственных интерферон вырабатывается в высоком количестве, то у него будет резистентность", - отметил Гинцбург.

Эксперт признал, что таких людей можно условно считать устойчивыми - и не только к COVID-19, но и ко всем РНК-содержащим вирусам. И все же гарантии, что интерферон будет вырабатываться стабильно на достаточно высоком уровне, нет, заявил Гинцбург на брифинге, посвященном "Спутник V" - первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса. Единственная гарантия, по мнению директора Центра имени Гамалеи – это вакцинация, передает РИА Новости.

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