Депутат МГД Гусева разъяснила суть поправки в бюджет об увеличении расходов на поддержку безработных

Москва выделит дополнительные средства

Проектом бюджета столицы на следующий год и плановый период 2022-2023 годов предусмотрено увеличение ассигнований на поддержку безработных, заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Она напомнила, что в Мосгордуме во втором чтении рассматривают поправки в бюджет Москвы. С момента принятия документа в первом чтении было подано на рассмотрение свыше 200 предложений. При этом при внесении поправок учитывались и особые обстоятельства, такие, как пандемия коронавирусной инфекции, передает АГН "Москва".

"В частности, одна из поправок, предложенных фракцией "Единая Россия" и депутатским объединением "Моя Москва", касается увеличения ассигнований на поддержку безработных. В проекте бюджета-2021 на выплаты гражданам, оставшимся без работы, выделено около 2,1 миллиардов рублей", - рассказала Гусева.

Она отметила, что эти деньги пойдут на региональные надбавки к федеральным пособиям по безработице. Всего таких надбавок две: материальная помощь в размере 850 руб. в месяц и оплата транспортных расходов в размере 1 тыс. 450 руб. в месяц.

Согласно прогнозам Минтруда и департамента труда и соцзащиты правительства Москвы, число безработных в столице в следующем году может составить в среднем около 118 тысяч человек с колебанием по месяцам. Это означает, что на обеспечение московских региональных надбавок потребуется около 3,2 млрд руб.

"Мы предлагаем увеличить эту статью расходов на 1,2 млрд руб., чтобы гарантировать, что все обратившиеся за пособиями в 2021 году смогут их получить", - подчеркнула депутат.

Гусева добавила, что в городе на данный момент есть около 250 тысяч вакансий, и это дает основание говорить о том, что социально значимая безработица столице не грозит. "Однако все, кто имеет право на социальную поддержку и помощь государства в трудной ситуации, должны ее получить в полном объеме. В этом и заключается смысл данной поправки", - резюмировала парламентарий.

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