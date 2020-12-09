В США согласовали оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока - 2"

Кого собираются наказывать?

В США палата представителей одобрила оборонный бюджет на 2021 год. Согласно документу, на деятельность Пентагона выделят более 740 миллиардов долларов.

Причем часть этих денег пойдет на обеспечение ограничительных мер в отношении российских проектов. Под ужесточение санкций попадут "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Наказывать будут всех, кто продает, арендует или предоставляет трубоукладочные суда, страховщиков проектов, и других участников строительства. Кроме того, санкции введут и в отношении Турции - за то, что те приобрели российские ракетные комплексы С-400.

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