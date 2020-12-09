Украинской армии прислали оружие для борьбы с беспилотниками ОБСЕ

ВСУ применяют радиоэлектронные ружья в Донбассе

Вооруженные силы Украины испытывают в Донбассе радиоэлектронные ружья иностранного производства. ВСУ применяют их против беспилотников.

"По имеющейся у нас информации, данное вооружение уже проходит апробацию в зоне Операции объединенных сил в подразделениях 59-ой и 92-ой бригад ВСУ", - заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Офицер пояснил, что украинские силовики используют эти ружья, чтобы скрыто блокировать работу беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Таким образом они пытаются исключить видеофиксацию нарушений со стороны ВС Украины.

О том, что украинские военные получат на вооружение радиоэлектронные ружья иностранного производства, ранее заявлял главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, напоминает РИА Новости. По его словам, оружие предназначено для борьбы с беспилотниками в Донбассе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"