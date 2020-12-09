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Высокой смертности от COVID-19 в Петербурге нашли объяснение

15:16
  • среда
  • 09 декабря 2020

О причинах рассказали в Роспотребнадзоре

Высокий уровень смертности от коронавируса в Санкт-Петербурге объясняется тем, что среди горожан много долгожителей, а пожилые люди наиболее уязвимы перед инфекцией, объяснил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова передает РИА Новости.

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"Есть простое объяснение - если мы посмотрим на возрастной состав населения Петербурга, он значительно отличается от других регионов, где более молодое население. Исходя из статистики прошлых лет, в Петербурге значительная доля долгожителей. Мы знаем, что уязвимая группа 65+, а при сопутствующем заболевании длительнее и тяжелее протекает инфекция", - заявил он.

Ранее власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции среди горожан. С 30 декабря по 3 января заведения общепита будут закрыты. Многие рестораторы города не согласились с этими правилами и заявили, что откроются в новогоднюю ночь.

В ответ вице-губернатор Петербурга Евгений Елин пообещал, что власти проверят заведения с "карты сопротивления" на предмет возможных нарушений антикоронавирусных мер, но не будут совершать "резких, эмоциональных поступков".

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