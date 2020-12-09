Россиянка сменила пол, чтобы не платить кредит

Сумма долга - 280 тысяч рублей

Жительница Ярославля сменила место жительства, пол, имя, отчество и фамилию, чтобы не возвращать деньги банку.

Как стало известно судебным приставам, 38-летняя женщина задолжала кредитной организации 280 тысяч рублей, а после перестала отвечать на звонки. В результате дело было передано судебным приставам.

В ходе разыскных мероприятий было установлено, что женщина переехала, сменила пол, фамилию, имя и отчество. Приставам пришлось потрудиться, чтобы найти должницу. Не исключено, что полученные в кредит деньги как раз ушли на операцию по смене пола.

Приставы наложили арест на вновь открытые банковские счета и смогли взыскать с должника неуплаченные средства в полном объеме, говорится в сообщении региональной ФССП.

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