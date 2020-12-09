Путин попросил доложить о готовности энергетики к зиме

Президента особенно интересует ситуация в Забайкалье, Приморье и ЕАО

Президент России Владимир Путин попросил доложить ему о готовности энергетики и сетевого комплекса к зиме.

"Два слова попросил бы сказать о готовности энергетики, большой энергетики, сетевого комплекса к зиме. Зима уже началась, во многих регионах Российской Федерации мы видим уже морозы серьезные... Особенно меня интересует Забайкальский край, Еврейская автономная область и Приморье", - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.

Президент также поручил главе Минэнерго сформулировать предложения по поддержке малых электростанций, чтобы от недостатка финансирования не страдали люди.

"Я согласен с Николаем Григорьевичем Шульгиновым по поводу уязвимости небольших региональных сетевых компаний, [которым] не хватает ресурсов для того, чтобы оперативно и в нужном объеме отреагировать на происходящие природные явления", - сказал глава государства в среду на совещании с членами правительства (цитата по ТАСС).

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