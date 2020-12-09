ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин попросил доложить о готовности энергетики к зиме

15:21
  • среда
  • 09 декабря 2020

Президента особенно интересует ситуация в Забайкалье, Приморье и ЕАО

Президент России Владимир Путин попросил доложить ему о готовности энергетики и сетевого комплекса к зиме.

"Два слова попросил бы сказать о готовности энергетики, большой энергетики, сетевого комплекса к зиме. Зима уже началась, во многих регионах Российской Федерации мы видим уже морозы серьезные... Особенно меня интересует Забайкальский край, Еврейская автономная область и Приморье", - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.

Президент также поручил главе Минэнерго сформулировать предложения по поддержке малых электростанций, чтобы от недостатка финансирования не страдали люди.

"Я согласен с Николаем Григорьевичем Шульгиновым по поводу уязвимости небольших региональных сетевых компаний, [которым] не хватает ресурсов для того, чтобы оперативно и в нужном объеме отреагировать на происходящие природные явления", - сказал глава государства в среду на совещании с членами правительства (цитата по ТАСС).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Работа ТЭЦ
Работа ТЭЦ
Трубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ
Работа ТЭЦ
Работа ТЭЦ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.