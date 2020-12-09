Депутат МГД Шарапова объяснила необходимость увеличения финансирования высокотехнологичной медпомощи

Это позволит врачам спасать больше пациентов

Благодаря дополнительному финансированию высокотехнологичной медицинской помощи в размере 1,2 миллиардов рублей поможет оказать большему количеству людей инновационную медпомощь, считает депутат Мосгордумы, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.

"Увеличение финансирования высокотехнологичной медицинской помощи на 1,2 млрд руб. в 2021 году позволит оказать еще большему количеству людей инновационную или дорогостоящую медицинскую помощь, вылечить болезни, которые раньше казались им безнадежными", - заявила парламентарий.

По ее словам, современные технологии позволяют врачам выполнять операции малоинвазивными методами, сократить период реабилитации, а также увеличивать количество операций, соответственно, помогать большему числу пациентов.

Также выделение дополнительных средств поможет увеличить оказание помощи по таким профилям, как сердечно-сосудистая хирургия, онкогематология, травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей.

"Например, наши коллеги из Морозовской городской клинической больницы смогут пролечить дополнительно 17 тяжело больных детей, а сотрудники ГКБ имени Боткина и ГКБ №52 дополнительно окажут помощь 166 пациентам", - отметила Шарапова.

Она подчеркнула, что благодаря современным технологиям медики могут спасать таких пациентов, которые еще несколько лет назад считались безнадежными. К примеру, это больные с тяжелыми формами онкологических заболеваний, с опухолями головного мозга, со сложными сердечно-сосудистыми заболеваниями или последствиями травм.

"ВМП имеет огромное значение при работе с последствиями инсультов и инфарктов, позволяя выжившему пациенту в кратчайшие сроки вернуться к повседневному ритму жизни. Сегодня сложные манипуляции для сосудов головного мозга выполняются на базе шести городских стационаров - их количество должно увеличиваться. К примеру, спинальный центр нейрохирургии на базе ГКБ №67 оказывает помощь пациентам при сложных случаях, выполняя более 500 вмешательств в рамках ВМП по профилю "нейрохирургия", - добавила депутат.

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