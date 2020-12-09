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Депутат МГД Шарапова объяснила необходимость увеличения финансирования высокотехнологичной медпомощи

15:34
  • среда
  • 09 декабря 2020

Это позволит врачам спасать больше пациентов

Благодаря дополнительному финансированию высокотехнологичной медицинской помощи в размере 1,2 миллиардов рублей поможет оказать большему количеству людей инновационную медпомощь, считает депутат Мосгордумы, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.

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"Увеличение финансирования высокотехнологичной медицинской помощи на 1,2 млрд руб. в 2021 году позволит оказать еще большему количеству людей инновационную или дорогостоящую медицинскую помощь, вылечить болезни, которые раньше казались им безнадежными", - заявила парламентарий.

По ее словам, современные технологии позволяют врачам выполнять операции малоинвазивными методами, сократить период реабилитации, а также увеличивать количество операций, соответственно, помогать большему числу пациентов.

Также выделение дополнительных средств поможет увеличить оказание помощи по таким профилям, как сердечно-сосудистая хирургия, онкогематология, травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей.

"Например, наши коллеги из Морозовской городской клинической больницы смогут пролечить дополнительно 17 тяжело больных детей, а сотрудники ГКБ имени Боткина и ГКБ №52 дополнительно окажут помощь 166 пациентам", - отметила Шарапова.

Она подчеркнула, что благодаря современным технологиям медики могут спасать таких пациентов, которые еще несколько лет назад считались безнадежными. К примеру, это больные с тяжелыми формами онкологических заболеваний, с опухолями головного мозга, со сложными сердечно-сосудистыми заболеваниями или последствиями травм.

"ВМП имеет огромное значение при работе с последствиями инсультов и инфарктов, позволяя выжившему пациенту в кратчайшие сроки вернуться к повседневному ритму жизни. Сегодня сложные манипуляции для сосудов головного мозга выполняются на базе шести городских стационаров - их количество должно увеличиваться. К примеру, спинальный центр нейрохирургии на базе ГКБ №67 оказывает помощь пациентам при сложных случаях, выполняя более 500 вмешательств в рамках ВМП по профилю "нейрохирургия", - добавила депутат.

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