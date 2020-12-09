Путин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой у россиян денег на еду

Глава государства потребовал обратить на это особое внимание

Президент России Владимир Путин призвал не допустить ситуации как в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести продукты. В то время в стране был дефицит, пояснил Путин, а сейчас "людям может не хватать денег".

Как передает РИА Новости, глава государства потребовал обратить на это особое внимание во время совещания с членами кабинета министров в среду.

"Вы обратили внимание на то, что дефицита продуктов мы не наблюдаем. Производство, допустим, сахара покрывает все потребности внутреннего рынка. Мы сейчас поговорим еще на следующем совещании по экономическом вопросам на эти все темы", - заявил президент.

Ранее Путин поручил главе Минэнерго сформулировать предложения по поддержке малых электростанций, чтобы от недостатка финансирования не страдали люди.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"