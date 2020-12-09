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Путин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой у россиян денег на еду

15:28
  • среда
  • 09 декабря 2020

Глава государства потребовал обратить на это особое внимание

Президент России Владимир Путин призвал не допустить ситуации как в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести продукты. В то время в стране был дефицит, пояснил Путин, а сейчас "людям может не хватать денег".

Как передает РИА Новости, глава государства потребовал обратить на это особое внимание во время совещания с членами кабинета министров в среду.

"Вы обратили внимание на то, что дефицита продуктов мы не наблюдаем. Производство, допустим, сахара покрывает все потребности внутреннего рынка. Мы сейчас поговорим еще на следующем совещании по экономическом вопросам на эти все темы", - заявил президент.

Ранее Путин поручил главе Минэнерго сформулировать предложения по поддержке малых электростанций, чтобы от недостатка финансирования не страдали люди.

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