Елизавету II обрадовали известием о прибавлении в семействе

Внучка королевы Зара Тиндалл ждет третьего ребенка

Елизавета II вновь станет прабабушкой. Внучка королевы Великобритании Зара Тиндалл ждет третьего ребенка. Радостное известие принес супруг Зары, бывший регбист Майк Тиндалл.

"У меня хорошая неделя, на прошлой неделе сделали ультразвук - третий Тиндалл в пути", - рассказал Майк в своем подкасте.

В результате у королевы и ее супруга принца Филипа в 2021 году появятся, как минимум, двое правнуков. Ранее сообщалось, что другая их внучка - дочь принца Эндрю принцесса Эжени - в начале года ожидает рождения первенца.

Елизавета II и принц Филип - родители трех сыновей и дочери. У них уже есть восемь правнуков и правнучек. Зара Тиндалл - дочь принцессы Анны, олимпийская медалистка в конном спорте. У Тиндаллов две дочери - шестилетняя Миа и двухлетняя Лена, передает РИА Новости.

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