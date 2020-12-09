ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер актер Александр Самойлов

15:57
  • среда
  • 09 декабря 2020

Ему было 68 лет

Актер Александр Самойлов, который работал в МХАТ им. Горького, скончался после продолжительной болезни.
Ширвиндт вернулся домой после лечения от коронавируса

На сайте театра сообщается, что в последние месяцы Самойлов репетировал роли сразу в двух спектаклях. Болезнь помешала ему выйти на сцену.

"Потомственный актер, Александр Самойлов вырастил шестерых детей, среди которых четверо решили связать судьбу с актерской профессией. Вспоминая Александра Самойлова, коллеги говорят: "Ушел настоящий русский артист", - говорится на сайте МХАТ им. Горького.

В 1977 году Александр Самойлов окончил ГИТИС. Он работал в театре имени Маяковского, в Московском областном театре драмы, Московском областном театре имени А. Н. Островского. В 1994 году он пришел в МХАТ имени М. Горького.

Александр Самойлов сыграл в таких фильмах и сериалах, как "На безымянной высоте", "Близнецы", "Я лечу", "Романс о влюбленных", "Высота 89".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Актер Александр Самойлов
Актер Александр Самойлов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.