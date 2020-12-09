Умер актер Александр Самойлов

Ему было 68 лет

Актер Александр Самойлов, который работал в МХАТ им. Горького, скончался после продолжительной болезни.

На сайте театра сообщается, что в последние месяцы Самойлов репетировал роли сразу в двух спектаклях. Болезнь помешала ему выйти на сцену.

"Потомственный актер, Александр Самойлов вырастил шестерых детей, среди которых четверо решили связать судьбу с актерской профессией. Вспоминая Александра Самойлова, коллеги говорят: "Ушел настоящий русский артист", - говорится на сайте МХАТ им. Горького.

В 1977 году Александр Самойлов окончил ГИТИС. Он работал в театре имени Маяковского, в Московском областном театре драмы, Московском областном театре имени А. Н. Островского. В 1994 году он пришел в МХАТ имени М. Горького.

Александр Самойлов сыграл в таких фильмах и сериалах, как "На безымянной высоте", "Близнецы", "Я лечу", "Романс о влюбленных", "Высота 89".

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