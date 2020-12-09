На следующей неделе в Москве потеплеет

Морозы временно отступят

Следующая неделя в Москве может начаться с потепления, заявила метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, погода в столице будет менее морозной и, возможно, даже превысит климатическую норму.

"Тенденция идет к тому, что температура будет повышаться. И начало следующей недели у нас уже будет менее морозным с температурой, может быть, даже выше климатической нормы", - передает слова синоптика РИА Новости.

При этом уже на ближайших выходных в столицу придет атлантический циклон и принесет с собой переменчивую погоду. Ночью температура в Москве будет колебаться в районе минус 8–9 градусов, днем будет около минус 5.

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