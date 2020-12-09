Саакашвили прокатили на выборах в парламент Грузии

Кандидат не удовлетворяет конституционным цензам

Михаил Саакашвили не может участвовать в парламентских выборах в Грузии. Бывший президент теперь гражданин Украины – и при этом он вмешивался в избирательный процесс в качестве лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение". По решению правящей партии Грузии права участия в выборах будет лишена и возглавляемая Саакашвили организация.

"Михаил Саакашвили не удовлетворяет двум конституционным цензам одновременно. Он не является гражданином Грузии и приговорен к лишению свободы, что подлежит исполнению", - заявил исполнительный секретарь правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

По словам Кобахидзе, в парламенте нового созыва инициирован законопроект, на основе которого партиям, подобным "Единому национальному движению", будет аннулирована регистрация, передает ТАСС. В отношении Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел - в частности, о злоупотреблении властью и о коррупции.

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