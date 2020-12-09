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ЕК выделила Украине 600 млн евро на борьбу с последствиями пандемии

16:03
  • среда
  • 09 декабря 2020

Выплата будет способствовать поддержанию макрофинансовой стабильности в стране

Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине 600 миллионов евро макрофинансовой помощи в рамках программы борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

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Выплата будет способствовать поддержанию макрофинансовой стабильности на Украине, позволяя стране выделять ресурсы для достижения результатов в борьбе с пандемией.

Украина стала седьмой страной, которая получила выплату из программы ЕС объемом 3 миллиарда евро, предназначенной для 10 государств-партнеров ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ЕК.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит бюджета страны составляет почти четыре миллиарда долларов. Он отметил, что ситуация в экономике страны - тяжелая.

Подробности об экономической ситуации на Украине смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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