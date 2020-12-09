Ефремов сделал заявление относительно своей карьеры

Это профессия кажется ему "слишком веселой" после произошедшей трагедии

Российский актер Михаил Ефремов, по вине которого летом в ДТП погиб человек, вряд ли вернется на сцену после тюрьмы.

Артист написал второе письмо семье погибшего Сергея Захарова, а именно – младшему сыну Валерию, в котором просит простить его и принять соболезнования.

Ефремов отметил, что после истечения срока наказания ему придется полностью пересмотреть свою жизнь, поскольку прежней она уже не будет.

"Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил", - написал он (цитата по ТАСС).

Ранее Ефремова направил письмо с извинениями супруге погибшего Маргарите Захаровой.

Между тем защита Ефремова попросит в кассации отменить приговор и вернуть дело артиста на пересмотр. По мнению адвоката, в нем есть еще ряд спорных моментов.

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