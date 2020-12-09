Власти Москвы назвали причину утечки данных переболевших COVID-19

Взломов и несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства столицы не было

Департамент информационных технологий Москвы проверил информацию об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом.

Как выяснилось, взломов и несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства столицы не было. Об этом заявил глава департамента Эдуард Лысенко.

"Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам", - говорится в заявлении Лысенко, которое опубликовано в телеграм-канале оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 в Москве.

В настоящее время проверка об утечке данных продолжается. По результатам проверки пообещали принять меры.

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