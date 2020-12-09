ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Москвы назвали причину утечки данных переболевших COVID-19

16:18
  • среда
  • 09 декабря 2020

Взломов и несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства столицы не было

Департамент информационных технологий Москвы проверил информацию об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом.

Мишустин предрек "взрывной спрос" на российскую вакцину от COVID-19
Попова рассказала о ходе исследования вакцин от COVID-19 для пожилых

Как выяснилось, взломов и несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства столицы не было. Об этом заявил глава департамента Эдуард Лысенко.

"Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам", - говорится в заявлении Лысенко, которое опубликовано в телеграм-канале оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 в Москве.

В настоящее время проверка об утечке данных продолжается. По результатам проверки пообещали принять меры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.