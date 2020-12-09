Социально ориентированные НКО получат от города 50 помещений на три года

Часть из них уже получили НКО, которые стали лидерами по итогам отбора в рамках программы "Москва - добрый город"

Некоммерческие организации в Москве безвозмездно получат 50 помещений от городских властей. Раньше в этих зданиях находились службы занятости. А после их реорганизации помещения остались свободны. И теперь 20 из них уже отданы НКО, которые стали лидерами по итогам отбора в рамках программы "Москва – добрый город". Остальные 30 будут переданы некоммерческим организациям до конца этого года.

Новое помещение под мастерские оказалось почти в два раза больше предыдущего. У каждого наставника, наконец, собственный класс - гончарный, ткацкий, плотницкий и студия дизайна. Кстати, дизайн самих комнат разрабатывали с учётом пожеланий новых обитателей: всё-таки здесь занимаются не обычные ребята.

"В основном, с ментальными нарушениями. Дело в том, что таких ребят после колледжа или школы, в принципе, мало где ждут, если честно сказать, в городе. И такая дневная занятость - это единственное место, где они могут просто приходить быть занятыми, общаться дружить и получать какие-то навыки, вообще чувствовать себя человеком", - сказала Юлия Шкурина, руководитель направления по коммуникациям и развитию фонда "Единение".

Это одно из 50 помещений, которые город бесплатно предоставил победителям программы "Москва - добрый город". Все участники - некоммерческие организации, ведущие важную социальную работу. Так, подопечные благотворительного фонда "Единение" - люди, страдающие аутизмом, причем самого разного возраста - от трех до 53 лет. Здесь они учатся не только работать руками, но и общаться.

"Удивительный уголок, в котором можно научиться полезным вещам, социально адаптироваться, пообщаться друг с другом. Город не прекращает и не останавливает свои проекты, связанные с проведением грантов некоммерческим организациям, поддержкой социально-ориентированных организаций. Мы убедились, что это не только эффективно, но это просто нужно для города", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Нужную для города работу НКО не прекращали даже во время пандемии, наладив уроки по видеосвязи. Благодаря этому к программе смогли подключиться ребята из других отдалённых регионов страны. Если фонд "Единение" помогает своим подопечным освоить прикладные профессии, то "Лига мечты" лечит ребят через спорт, например, лыжный. Уникальным подходом уже заинтересовались за границей.

"Вот эту куклу сделала Ира Фирсанова. У мамы двое кровных детей, 8 приемных, четверо - с особенностями", - сообщила директор АНО "Программа комплексной реабилитации личности "Лига Мечты" Наталья Белоголовцева.

Кукла ручной работы - подарок и знак благодарности городу за поддержку. За последнее время Москва передала некоммерческим организациям почти 240 тысяч квадратных метров помещений. А подобные конкурсы и внимание правительства Москвы должны еще больше способствовать их работе.

"Само даже участие в конкурсе подвигает организации структурировать свою деятельность, показать, рассказать, подумать о будущем, запустить новые проекты. И, конечно, все ждут, полетит этот проект или нет, как эти центры будут развиваться, насколько эффективно будут использоваться эти помещения. Поэтому я от всей души желаю успеха. Чтобы маленькие девчонки и мальчишки, люди с ограниченными возможностями, сказали вам спасибо", - заявил Собянин.

Своих первых посетителей этот центр по адресу Варшавское шоссе, 68, готов принимать уже завтра. Подобные организации теперь есть в каждом районе Москвы в пешей доступности от метро. Чтобы найти свою, можно воспользоваться "Социальным навигатором" - интерактивной онлайн-картой.

Анна Пешехонова, Владислав Подымский, Сергей Ким. "ТВ Центр".

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