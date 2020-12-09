Водитель "Газели" едва не покончил с собой после ДТП с Audi

Мужчину отвезли в больницу

В Москве сотрудники полиции предотвратили самоубийство водителя "Газели" после ДТП на Третьем транспортном кольце.

Инцидент произошел днем 9 декабря в районе Новой Башиловки. Стоя в пробке, грузовик врезался во впереди стоящий легковой автомобиль Audi, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Удар был несильным. Однако водитель "Газели" забаррикадировался в салоне и стал угрожать покончить с собой. Полицейские смогли извлечь его из кабины и задержать.

Связано ли странное поведение водителя с ДТП, неизвестно. Правоохранительным органам предстоит выяснить его мотивы.

"Никаких требований он не выдвигал. На просьбы покинуть автомобиль и предъявить документы не реагировал. Он получил незначительные травмы и с места аварии был доставлен в больницу", - рассказал подробности случившегося собеседник kp.ru ("Комсомольской правды").

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