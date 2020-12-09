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Власти Украины вводят строгий карантин

17:22
  • среда
  • 09 декабря 2020

Он начнет действовать с 8 января

На Украине после новогодних праздников вводится жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Локдаун будет действовать с 8 по 24 января 2021 года, заявил глава правительства Денис Шмыгаль на заседании кабинета министров 9 декабря.

"Нами было принято решение, что с 8 по 24 января следующего года на Украине будут внедрены усиленные карантинные ограничения. Назовем их зимними каникулами ради безопасности", - отметил глава кабмина (цитата по РИА Новости).

В этот период будут запрещены массовые мероприятия, работа учебных заведений кроме детских садов, рынков и развлекательных заведений.

За последние сутки на Украине выявили 12 937 случаев коронавируса. За весь период пандемии – 867 991. Скончались от COVID-19 более 14,7 тысячи украинцев.

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