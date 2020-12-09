ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"При чем здесь пандемия?" Путина удивили цены на сахар и хлеб

17:18
  • среда
  • 09 декабря 2020

Президент призвал не оправдывать рост цен коронавирусом

Повышение стоимости базовых продуктов питания нельзя списывать на пандемию коронавируса.
Путин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой у россиян денег на еду

Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Особенно главу государства удивили цены на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку. Он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

Все инструменты сдерживания роста цен известны, нужно своевременно реагировать, заметил президент. Безработица в стране выросла до 6,3%, снизились доходы граждан, а цены на базовые продукты растут. 

"Это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия? Значит, сахарный песок - вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал: внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены-то выросли на 1,5%? <…> А подсолнечное масло на 23,8%? И продолжает расти. Мука на 12,9% выросла, макаронные изделия - 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Это-то почему?", - задался вопросами Путин (цитата по РИА Новости).

Ранее Путин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой у россиян денег на еду и потребовал обратить на это особое внимание министров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Продуктовый магазин
Продуктовый магазин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.