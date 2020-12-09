"При чем здесь пандемия?" Путина удивили цены на сахар и хлеб

Президент призвал не оправдывать рост цен коронавирусом

Повышение стоимости базовых продуктов питания нельзя списывать на пандемию коронавируса.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Особенно главу государства удивили цены на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку. Он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

Все инструменты сдерживания роста цен известны, нужно своевременно реагировать, заметил президент. Безработица в стране выросла до 6,3%, снизились доходы граждан, а цены на базовые продукты растут.

"Это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия? Значит, сахарный песок - вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал: внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены-то выросли на 1,5%? <…> А подсолнечное масло на 23,8%? И продолжает расти. Мука на 12,9% выросла, макаронные изделия - 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Это-то почему?", - задался вопросами Путин (цитата по РИА Новости).

Ранее Путин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой у россиян денег на еду и потребовал обратить на это особое внимание министров.

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