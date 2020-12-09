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Прием заявок на детский литературный конкурс "Лето Господне" пройдет до 31 декабря

17:45
  • среда
  • 09 декабря 2020

Мероприятие проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Организаторы детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева "Лето Господне" напомнили, что в настоящее время продолжается прием заявок. Свои работы дети смогут прислать до 31 декабря.

Участники делятся на три возрастные группы: 6–7-е, 8–9-е и 10–11-е классы. В 2020–2021 годах основной темой конкурса станет 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, сообщили TVC.RU организаторы конкурса.

Неизменными остаются тематические направления, связанные с классической литературой и творчеством писателей — лауреатов Патриаршей литературной премии: "Священное Писание как основание русской литературы", "Творчество писателей-классиков и духовные основы русской культуры", "Творчество писателей — лауреатов Патриаршей литературной премии".

Международный конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2014 года.

По итогам предыдущих сезонов лучшие работы финалистов конкурса были опубликованы в журналах, газетах и онлайн - на сайте конкурса.

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