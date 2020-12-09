Предпринимателей пригласили на вебинар на тему цифровизации экспортной деятельности

В частности, спикеры поделятся информацией об использовании цифровых технологий для налаживания экспорта

Министерство экономического развития России совместно с корпорацией "Синергия" проведут вебинар "Мой бизнес", посвященный вопросам цифровизации экспортной деятельности.

В рамках мероприятия спикеры поделятся информацией об использовании цифровых технологий для налаживания экспорта, онлайн-продвижении как эффективном способе продаж в эпоху пандемии, а также сервисах и платформах, которые можно использовать для успешной торговли с другими странами.

Темы вебинара:

- Оцифровать всё! Как перейти к цифровому взаимодействию между бизнесом и инфраструктурой поддержки?

- Цифровая платформа "Мой экспорт". Все плюсы использования информационной системы.

- Продвижение экспортёров. Как продавать продукцию онлайн?

- Рабочая группа ВТО по ММСП. Разработка решений для эффективного участия предприятий в международной торговле.

- Global Trade Helpdesk. Помощь МСП для выхода на международные рынки.

- Digital-экспортёр. Как бизнесу адаптироваться к цифровым форматам?

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://synergy.online/webinars/.

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