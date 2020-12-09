Препарат якобы не соответствует лабораторной практике

Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. По его словам, препарат не соответствует надлежащей лабораторной практике (GLP) и поэтому не мог получить соответствующую лицензию.

"По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину. Мы также не можем выдать разрешение на ее использование", - сказал Коджа.

Отказ Турции уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что результаты тестирования и испытаний российской вакцины свидетельствуют о ее эффективности и надежности.

"Можно сказать однозначно - результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией", - заявил спикер Кремля РИА Новости.

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