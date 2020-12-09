ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турция отказалась от закупки российской вакцины

17:49
  • среда
  • 09 декабря 2020

Препарат якобы не соответствует лабораторной практике

Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
Гинцбург рассказал, что будет с коронавирусом в следующем году

Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. По его словам, препарат не соответствует надлежащей лабораторной практике (GLP) и поэтому не мог получить соответствующую лицензию.

"По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину. Мы также не можем выдать разрешение на ее использование", - сказал Коджа.

Отказ Турции уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что результаты тестирования и испытаний российской вакцины свидетельствуют о ее эффективности и надежности.

"Можно сказать однозначно - результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией", - заявил спикер Кремля РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.