Диетолог назвала новогоднее меню для больных COVID-19

От традиционных майонезных салатов и кремовых тортов лучше отказаться

Больным коронавирусом не стоит пить алкоголь и есть тяжелую, острую и копченую пищу в новогоднюю ночь.

Об этом РИА Новости сообщила диетолог Елена Чедия. Эти продукты оказывают колоссальную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Чтобы этого избежать, в новогоднее меню лучше включить тушеные мясо и овощи, свежие салаты и фрукты, в частности цитрусовые, которые обладают витамином С и разжижают кровь.

Маринованный лук, сырные шарики с чесноком и укропом могут стать лечебной закуской для больных коронавирусом. Вместо алкоголя лучше выпить витаминный морс. Кремовые торты стоит заменить на фруктовое желе.

"На новогодний стол чаще всего кладут продукты, которые мы с вами ограничиваем в обычной жизни <…> Людям, которые болеют коронавирусом, нужно желудочно-кишечный тракт оберегать от раздражения", - подчеркнула Чедия.

Создать ощущение праздника поможет интересная подача блюд на стол и нарядная сервировка, отметила врач.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"