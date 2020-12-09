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В Петербурге возбудили уголовные дела из-за работы баров в ночное время

19:16
  • среда
  • 09 декабря 2020

Владельцы проигнорировали ковидные ограничения

Следственный комитет возбудил два уголовных дела на владельцев баров, которые работали ночью в Санкт-Петербурге.  
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Согласно версии следствия, 5 декабря три бара на улице Рубинштейна принимали посетителей после 23:00, что делать на данный момент запрещено из-за пандемии коронавируса.

По статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору" владельцам баров грозит до шести лет колонии.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств", – подчеркнули в региональном СКР.  

Кроме того, дело об административном правонарушении завел Роспотребнадзор. Деятельность баров временно приостановлена.

Ранее инициативная группа представителей общепита из Санкт-Петербурга решила пойти на диалог с властями города и создать рабочую группу для обсуждения возможности открытия ресторанов и кафе в новогоднюю ночь.

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