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Путин объяснил ускорение инфляции в России

19:11
  • среда
  • 09 декабря 2020

Это связано в том числе с объективными факторами

Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время инфляция поднялась выше целевого ориентира Центрального банка.

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"По итогам ноября в годовом выражении - 4,4% сейчас, а целевой ориентир был где-то в районе 4%", - отметил он во время совещания по экономическим вопросам в среду.

По словам президента России, это связано в том числе с объективными факторами: "Конечно, здесь сказался ряд объективных факторов, включая сложности в работе предприятий в условиях эпидемии и ослабление рубля" (цитата по РИА Новости).

Ранее Путин заявил, что повышение стоимости базовых продуктов питания нельзя списывать на пандемию коронавируса.

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