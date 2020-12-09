Подольская и Пресняков крестили младшего сына

Иван родился 22 октября

Певица Наталья Подольская и ее муж, музыкант Владимир Пресняков крестили младшего сына Ивана, который родился 22 октября.

Таинство крещения прошло в среду. В церкви собрались все родственники и друзья пары. Трогательный момент запечатлела жена старшего сына Владимира Преснякова. "Сегодня крестили нашего Ванечку", - подписала видео в инстаграме Алена Краснова.

Пресняков и Подольская вместе уже 15 лет, десять из них они состоят в браке. Пара воспитывает 5-летнего сына Артемия и родившегося в октябре Ивана. У Владимира также есть сын Никита от Кристины Орбакайте.

Накануне Подольская рассказала, как разрыдалась во время первого выступления своего старшего сына.

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