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Развеян миф об опасности глютена

20:09
  • среда
  • 09 декабря 2020

Главное - умеренность

Глютен не представляет опасности для здоровья. Об этом "МИР 24" сообщила диетолог Ольга Бурлакова.
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Последствия от употребления могут быть лишь в редких случаях. Например, не стоит злоупотреблять глютеносодержащими продуктами, суточная норма для взрослого человека - 40 граммов. В противном случае возникнет вздутие живота или хроническая усталость.

Настоящую опасность глютен представляет только для людей с его непереносимостью, для тех, у которых есть паталогические нарушения в работе кишечника. Именно для таких людей и создавались продукты с пометкой "без глютена".

Глютен - особый белок растительного происхождения. Содержится в пшенице, овсе, ячмене и других злаках. Также него нередко добавляют в соусы и мороженое, чтобы придать более твердую текстуру.

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