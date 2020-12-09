Развеян миф об опасности глютена

Главное - умеренность

Глютен не представляет опасности для здоровья. Об этом "МИР 24" сообщила диетолог Ольга Бурлакова.

Последствия от употребления могут быть лишь в редких случаях. Например, не стоит злоупотреблять глютеносодержащими продуктами, суточная норма для взрослого человека - 40 граммов. В противном случае возникнет вздутие живота или хроническая усталость.

Настоящую опасность глютен представляет только для людей с его непереносимостью, для тех, у которых есть паталогические нарушения в работе кишечника. Именно для таких людей и создавались продукты с пометкой "без глютена".

Глютен - особый белок растительного происхождения. Содержится в пшенице, овсе, ячмене и других злаках. Также него нередко добавляют в соусы и мороженое, чтобы придать более твердую текстуру.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"