У офисов Google прошли пикеты против цензуры в интернете

Речь идет о действиях американской корпорации против российских СМИ

В среду в Москве и в американском городе Маунтин-Вью (штат Калифорния) у офисов компании Google состоялись акции против онлайн-цензуры, которой корпорация подвергает российские средства массовой информации.

В столице на одиночные пикеты вышли несколько активистов, сообщает "ТВ Центр". Молодые люди решили обратить внимание представителей корпорации, что Россия - не страна третьего мира, и здесь нельзя делать всё, что им заблагорассудится. Речь о возрастной блокировке на видеохостинге YouTube фильмов российских журналистов, об ограничениях для аккаунтов ряда телеканалов и даже их удалении.

"Мы считаем, что если корпорация будет работать в России, она будет работать по законам России и никак иначе. То, что Google заблокировал на YouTube патриотические каналы – он этим не ограничится, неправильно думать, что на этом все и закончится, проблема в том, что завтра мы можем проснуться в стране, в которой всю информационную политику контролирует американская корпорация или несколько американских корпораций, которые не подчиняются российским законам. Нам это не нужно, мы живем в России, мы хотим, чтобы в России все жили по законам России", - заявил участник пикета Игорь Ильин.

Этот вопрос сегодня обсуждали и на Охотном ряду. Госдума в первом чтении приняла законопроект о санкциях за интернет-цензуру против россиян и средств массовой информации. Документ подготовлен группой депутатов из комитета по информационной политике, а также сенатором Алексеем Пушковым. Если владелец ресурса будет ограничивать распространение пользователями интернета общественно-значимой информации в России, то эти действия будут рассматриваться как нарушения основополагающих прав и свобод. В качестве наказания предусмотрены замедление трафика, штрафы и полная блокировка. При этом авторы законопроекта рассчитывают, что последняя мера не будет применяться, а станет элементом сдерживания, который заставит задуматься - стоит ли вообще прибегать к интернет-цензуре.

"Мы полагаем, что этот законопроект позволит России создать механизм защиты прав и свобод наших граждан, наших с вами избирателей, прав и свобод защиты российских СМИ – потому что сегодня, увы, до принятия этого законопроекта, что-либо противопоставить тем, кто грубейшим образом попирает наши конституционные права и демонстрирует интернет-цензуру, мы не можем. Хочешь работать в России – пожалуйста, уважай права, законы, Конституцию. Не уважаешь наши права, не уважаешь нашу Конституцию - не работай в России", - сказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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