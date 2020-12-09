Глава Минздрава Турции не подтвердил отказ от российской вакцины

Анкара начала испытания

Турция не отказывалась от закупки российской вакцины "Спутник V" против нового коронавируса.

На данный момент Анкара приступает к токсикологическим испытаниям российской вакцины, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Если они пройдут успешно, то никаких проблем с поставкой препарата не возникнет, передает ТАСС.

Источник агентства в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) также заявил, что опубликованные цитаты Минздрава Турции об отказе Анкары закупать российский препарат - это фейк.

Ранее в СМИ появилось заявление Коджи о том, что российская вакцина не соответствует надлежащей лабораторной практике (GLP) и поэтому Турция не может начать ее закупку. В Кремле в свою очередь подчеркнули, что результаты тестирования и испытаний российской вакцины свидетельствуют о ее эффективности и надежности.

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