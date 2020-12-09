Microsoft отказался продавать софт МГТУ имени Баумана

Вуз может перейти на отечественное ПО

Американская компания Microsoft отказалась продлевать лицензию на софт для главного технического вуза России - МГТУ имени Баумана.

Причина - новые экспортные ограничения, введенные правительством США летом 2020 года против России, Китая и Венесуэлы. В связи с этим дистрибьютор Microsoft не может участвовать в тендерах, проводимых "военными конечными пользователями", передает ТАСС.

Текущее соглашение между университетом и компанией будет действительно до 30 сентября 2021 года. В МГТУ заявили, что на текущий момент выполнили все обязательства по очередному платежу.

В свою очередь вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Минцифре провести анализ потребностей вуза, отметив, что тема импортозамещения программного обеспечения (ПО) крайне актуальна на сегодняшний день.

"Аудит займет около двух недель. Первично большая часть офисного программного обеспечения, необходимого для организации учебного процесса, будет закрыта отечественным и свободно распространяемым программным обеспечением", - сказал Чернышенко агентству.

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