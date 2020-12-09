СК проверит информацию об осквернении памятников советским воинам в Литве

Предварительно, на монументы была нанесена оскорбительная символика

Главное следственное управление СКР организовало проверку после того, как в СМИ появилась информация об осквернении памятников советским воинам в Литве.

Предварительно, вандалы облили краской и нанесли оскорбительную символику на памятник советским воинам, погибшим в 1941-1945 годах, а также на могильные плиты бойцов Красной армии, расположенные на братском кладбище в городе Обяляй.

"Факт осквернения установлен в ходе осмотра братских захоронений участниками литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты"", - говорится в сообщении на сайте СКР.

Проведение проверки поручено отделению по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества.

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