ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

РФПИ: на вакцину "Спутник V" совершена информационная атака

22:03
  • среда
  • 09 декабря 2020

Это связано с политической или конкурентной борьбой

На российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" была совершена информационная атака по конкурентным или политическим причинам.
Глава Минздрава Турции не подтвердил отказ от российской вакцины

Об этом заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) после новостей об якобы отказе Турции от закупок российского препарата.

"Сегодняшний случай с распространением fake news о якобы высказанном намерении властей Турции отказаться от закупок вакцины "Спутник V", которое не соответствовало действительности, стал еще одним фактом публикации недостоверной информации с упоминанием российской вакцины", - отметили в фонде.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минздрав Турции отказался от закупок российской вакцины от коронавируса, поскольку она "не соответствует надлежащей лабораторной практике". Позже министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа опроверг эту информацию и заявил, что Анкара приступает к токсикологическим испытаниям российской вакцины. Если они пройдут успешно, то никаких проблем с поставкой препарата не возникнет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.