РФПИ: на вакцину "Спутник V" совершена информационная атака

Это связано с политической или конкурентной борьбой

На российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" была совершена информационная атака по конкурентным или политическим причинам.

Об этом заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) после новостей об якобы отказе Турции от закупок российского препарата.

"Сегодняшний случай с распространением fake news о якобы высказанном намерении властей Турции отказаться от закупок вакцины "Спутник V", которое не соответствовало действительности, стал еще одним фактом публикации недостоверной информации с упоминанием российской вакцины", - отметили в фонде.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минздрав Турции отказался от закупок российской вакцины от коронавируса, поскольку она "не соответствует надлежащей лабораторной практике". Позже министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа опроверг эту информацию и заявил, что Анкара приступает к токсикологическим испытаниям российской вакцины. Если они пройдут успешно, то никаких проблем с поставкой препарата не возникнет.

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