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Трамп нашел доказательства своей победы на выборах

22:29
  • среда
  • 09 декабря 2020

Проигрыш невозможен

Действующий президент США Дональд Трамп уверен в своей победе на выборах и заявил, что у него есть доказательства этого факта.

"Я получил на сотни тысяч законных голосов больше, чем мой соперник, во всех колеблющихся штатах. Все данные после выборов говорят, что мой проигрыш был невозможен, только если результаты не были подправлены", - написал Трамп в своем Twitter.

В скором времени вся страна узнает правду о выборах, подчеркнул глава государства.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. На сегодняшний день большинство голосов принадлежит бывшему сенатору Джо Байдену. Предшественник Байдена и представитель Республиканской партии Дональд Трамп обвинил демократов в мошенничестве в ходе голосования и заявил о намерении оспорить результаты выборов.

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