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Египет подтвердил интерес к вакцине "Спутник V"

23:01
  • среда
  • 09 декабря 2020

Об этом сообщили в Минпромторге России

Египет подтвердил интерес к российской вакцине "Спутник V" от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.

Между сторонами, заявили в ведомстве, достигнута договоренность активизировать практическое взаимодействие как с точки зрения поставок вакцины, так и возможной локализации ее производства в Египте.

Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" ранее поступили более чем от 50 стран.

Ранее в среду Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" была совершена информационная атака по конкурентным или политическим причинам.

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