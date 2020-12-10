"Шок и смерть": нужно ли отказываться от алкоголя при вакцинации от COVID-19

Медики заявили о "разумном ограничении" алкоголя при прививке от коронавируса

Пить или не пить, а если да – то сколько? С самого начала пандемии вечный вопрос стал особенно актуальным. Вспомним самое начало, когда знатоки советовали всем есть чеснок в лошадиных дозах и точно, в граммах, указывали ежедневную дозу горячительного, которая любой вирус убьет на корню. Усиленное потребление традиционных напитков остановить пандемию не смогло.

И когда стало понятно, что только вакцина способна победить ковид, у многих возник очередной вопрос. От народных средств отказываться надо или как? В понедельник после рекомендаций вице-премьера Татьяны Голиковой в интернете появились тревожные заголовки. Комментарии для многих выглядели приговором:

"Проект обречен": люди узнали, что после вакцинации российским препаратом от COVID-19 нельзя пить 42 дня. Шок и смерть": Врач оценил влияние алкоголя на действие вакцины. "Это может закончиться анафилактическим шоком. Также может снизиться иммунитет при приеме алкоголя".

Зря что ли деньги и силы тратили, высчитывали точную дозу, обменивались практическими наработками и рецептами, и тут взять все и забыть? Ну не все, прямо скажем, могут представить 42 дня своей жизни совершенно без спиртного. Еще два дня прошли в тревожном неведении, сомнения развеял директор центра имени Гамалеи, где и была, собственно, создана вакцина "Спутник V".

"Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола", - рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

И тут все домашние борцы со свирепым вирусом выдохнули с облегчением, когда медицина идет рука об руку с народными средствами, победа не за горами! Хотя и три дня не для всех посильный срок.

Просто напоминание авторам сенсаций – в действительности все не так, как на самом деле.

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