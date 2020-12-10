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Землетрясение в центре Байкала признали самым сильным с 1999 года

08:22
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Никто не пострадал

В ночь на четверг, 10 декабря, на Байкале произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 5,5 балла, а интенсивность в эпицентре - 7,6. 
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По данным ГУ МЧС по Иркутской области, толчки ощутили жители Иркутска и семи муниципальных округов Бурятии. Как уточняется, эпицентр землетрясения находится в дельте Байкала в 88 километрах от Улан-Удэ. 

Директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева сказала ТАСС, что подобная сейсмическая активность типична для Байкала. Однако предсказать такое было нереально. В центральной части озера, по ее словам, не было такого сильного землетрясения с 1999 года. 

В Иркутске ввели режим повышенной готовности. Транссибирская магистраль не пострадала, заявили в РЖД. 

На сайте мэрии Иркутска сообщается, что во время землетрясения в 18 школах и нескольких детсадах появились небольшие трещины, осыпалась штукатурка. "Однако данные повреждения не представляют угрозы", - сказал заммэра, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников.

Кроме того, в актовом зале культурно-досугового центра "Россия" был частично поврежден подвесной потолок. Центр закрыли на ремонт. В некоторых спортивных учреждениях города осыпалась штукатурка и появились трещины.

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