Землетрясение в районе Байкала сняли на видео

Толчки ощущались в Приангарье и Бурятии

На Байкале минувшей ночью произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в дельте озера в 16 километрах северо-западнее от села Дубинино.

Толчки ощущались в Иркутске и Бурятии. К жертвам и серьезным разрушениям землетрясение не привело. Видео момента землетрясения, снятое очевидцами, публикует ТВЦ.RU.

По словам ученых, это землетрясение - самое мощное для середины Байкала с 1999 года. Как рассказала ТАСС директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева, оно стало уже четвертым за текущий год, мощность которого превысила четыре балла.

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