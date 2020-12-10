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Белоруссия решила закрыть границы из-за коронавируса

08:24
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Ограничения касаются выезда из страны

Наземные государственные границы Белоруссии закроются на выезд 20 декабря. Совет министров республики принял постановление о мерах, принимаемых для предотвращения распространения COVID-19. Въезжать в страну можно – однако 10 дней придется провести на обязательном карантине.
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"Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь", - сказано в постановлении. Оно вступает в силу через 10 дней после подписания.

С 20 декабря закроются для выезда автодорожные пункты пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, в речных портах. Желающие въехать в Белоруссию иностранцы должны иметь при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19. В документе отмечается, что требование не распространяется на граждан, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание на белорусской территории.

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