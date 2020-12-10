Маска порадовали испытания взорвавшегося Starship

Космический аппарат развалился при посадке

Прототип аппарата Starship, который разрабатывается SpaceX для дальних космических полетов, разбился после испытательного полета. Несмотря на это, глава компании Илон Маск остался доволен пробным запуском.

"Успешный подъем, переключение на ведущие баки и точный контроль закрылков вплоть до места посадки! Марс, мы идем!" - отметил изобретатель.

Тестовый полет проводился в Техасе, аппарату удалось на собственной тяге подняться, затем повернуться в горизонтальное положение и находиться в нем некоторое время, после принять исходную позицию и вернуться на Землю. Однако в момент касания с поверхностью появилось пламя и раздался взрыв.

Отмечается, что накануне теста была заявлена максимальная высота, на которую должен был подняться аппарат во время испытаний – 15 километров.

Этот запуск оказался первым для аппарата с полностью собранным корпусом, ранее подобных полетов не проводилось. Также это стал первый полет с тремя двигателями Raptor, в итоговом варианте их будет шесть.

Starship принципиально отличается от других космических аппаратов методом посадки. При возвращении аппарат будет планировать вниз с помощью оперения, состоящего из двух нижних и двух головных стабилизаторов, и только у поверхности Земли он перевернется и совершит посадку, передает РИА Новости.

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