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Лесные драконы родились в Московском зоопарке

08:49
  • четверг
  • 10 декабря 2020

В неволе такое происходит редко

В Московском зоопарке впервые вылупились хамелеоновые гоноцефалы, или, как их еще называют, лесные драконы. Рождение детенышей стало настоящим событием - эти краснокнижные ящерицы редко размножаются в неволе. Московский зоопарк стал вторым в мире, кому удалось получить потомство.

Раньше яйца лесных драконов помещали в инкубаторы, однако детеныши так и не вылуплялись. В этот раз специалисты решили оставить кладку в террариуме вместе с родителями. Мать драконов сама выбрала место для хранения яиц.

Лесные драконы обитают в Юго-Восточной-Азии. Пару гоноцефалов привезли в Москву из Индонезии в 2016 году, сообщается на сайте столичной мэрии.

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