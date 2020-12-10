Почти половина россиян отказалась звать Деда Мороза в гости

Сказка отменяется

В этом году 48% родителей решили не приглашать к своим детям Деда Мороза и Снегурочку. 26% респондентов сами нарядятся в сказочных персонажей.

Как пишет RT со ссылкой на SuperJob, нанять аниматоров на Новый год намерены 11% родителей. 15% граждан еще не определились по этому поводу.

В опросе участвовала 1000 людей, которые обычно зовут Деда Мороза и Снегурочку в гости. У них есть дети от четырех до десяти лет.

Ранее "Известия" писали, что число резюме Дедов Морозов и Снегурочек резко выросло по сравнению с прошлым годом - с 66 до 198 и со 108 до 320 соответственно. Появилось много резюме школьников от 14 до 18 лет, которые хотят поработать аниматорами.

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