Стали известны особенности повторного заражения COVID-19

Часто за повторное заражение принимают отголоски первого

В большинстве так называемых случаев "повторного" заражения коронавирусом пациент сталкивается с продолжением первой болезни. Однако шанс заболеть повторно всё же есть. Инфекционист Галина Гольцман рассказала, какова вероятность заразиться COVID-19 во второй раз и как в таком случае будет протекать болезнь.

"Большинство случаев заболевания, которые называют повторными, на самом деле не повторные, на самом деле или были ошибки, или это продолжение первого заболевания. Мы наблюдаем у большого количества человек, что сначала пациент имеет негативный результат, а через несколько дней берут анализ и он снова положительный, а затем снова отрицательный. То есть мы знаем, что вирус может персистировать в носоглотке до месяца. И повторные случаи могут быть случаями, когда человек ещё не выздоровел после первого заболевания", - объяснила врач.

На сегодняшний день во всем мире официально зафиксировано лишь несколько десятков случаев повторного заражения коронавирусом. При этом если человеку всё-таки не повезло заболеть во второй раз, он может быть уверен – повторное заболевание пройдет гораздо легче. Дело в том, что иммунитет уже знаком с вирусом, а потому быстрее среагирует на опасность и начнет вырабатывать антитела, передает РИА Новости.

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