Лавров оценил способность Запада находить поводы для санкций

Москва готова к любому повороту событий

Запад умеет не только искать поводы для санкций, но и выдумывать их на ровном месте. В этой области западные "коллеги" России достигли совершенства, считает глава российского МИДа Сергей Лавров.

"Буквально на днях читал, что Конгресс США продвигает санкции против Союзного государства России и Белоруссии. Просто потому, что есть такое Союзное государство, и оно не нравится тем, кто хотел бы в Республике Беларусь совершить очередную "цветную революцию", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT.

Российский министр убежден, что на Западе найдут еще немало поводов обвинить Москву во вмешательстве в дела других государств. К примеру, ситуацию в Нагорном Карабахе использовали для того, чтобы обвинить Россию в желании укрепить свои геополитические позиции против Запада и договоренности с Турцией о дележе этого региона.

Лавров отметил: к сожалению, именно такой логикой и психологией руководствуются те аналитики, которые сейчас доминируют в Европе и США. Однако Москва готова к любым поворотам событий.

Глава МИД России прокомментировал, в частности, поддержанный в ноябре палатой представителей США законопроект. Он дает американскому президенту право ограничить въезд в страну членов избиркома Белоруссии, а также чиновников, которых в Америке считают ответственными за давление на СМИ во время белорусских выборов.

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