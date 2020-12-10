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Какая еда может навредить мозгу

09:51
  • четверг
  • 10 декабря 2020

От неправильного питания страдает не только желудок, но и мозг

Из всех органов в человеческом организме проще всего повредить неправильным питанием головной мозг, заявила доцент кафедры неврологии и радиологии Корнеллского университета Лиза Москони.
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Продукты, богатые насыщенными жирами животного происхождения, значительно увеличивают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и когнитивных проблем, отметила эксперт.

"Когда мы едим жирную, сладкую пищу и испытываем такие симптомы, как вялость, затуманенность мозга и сонливость — эти симптомы возникают не в желудке, а в головном мозге", - объяснила Москони.

Она обратила внимание, что подобное питание может стать причиной потери функциональных и структурных элементов мозга и сделать его более уязвимым к старению и деменции.

Чтобы избежать негативных последствий, Москони рекомендовала разнообразить свой рацион продуктами, содержащими большое количество антиоксидантов, в том числе витаминами С и Е, бета-каротином, жирными кислотами омега-3 и противовоспалительными витаминами В, передает МедикФорум.

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