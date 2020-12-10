Сергунина: 9,7 тыс. московских компаний воспользовались программой субсидирования ставок по кредитам

Банки пошли предпринимателям навстречу в период пандемии

Свыше 9,7 тысяч организаций Москвы воспользовались программой льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства, запущенной весной этого года, сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что общий объем средств, привлеченных предпринимателями по льготной ставке, уже превысил 86 миллиардов рублей. При этом рассмотрение заявок банками еще продолжается.

Сергунина объяснила, что город субсидирует 6% ставки по взятым до 15 апреля кредитам и до 8% - по займам, оформленным позднее. Итоговая годовая ставка для предпринимателей с учетом финансовой поддержки составляет от 3 до 7%.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, субсидирование процентной ставки по кредитам для МСП входит в утвержденный правительством Москвы пакет мер поддержки городской экономики. К настоящему времени помощь в рамках этих мер оказана 48 тысячам столичных компаний.

Отмечается, что Сбербанк является самым крупным оператором программы льготного кредитования. В рамках сотрудничества кредитной организации и столичного правительства более 8 тысяч предпринимателей получили своевременную финансовую поддержку на сумму свыше 54 миллиардов рублей во время пандемии коронавирусной инфекции. В настоящее время на рассмотрении находятся еще около двух тысяч заявок на предоставление льготных кредитов на сумму больше 13 миллиардов рублей.

"По информации банков, программа востребована среди компаний в сфере торговли, обрабатывающих производств, строительства и различных видов услуг", - отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Порядка половины получателей льготных кредитов в Сбербанке – это компании в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта транспортных средств и мотоциклов, предприятия в области обрабатывающих производств, науки, ветеринарных, рекламных, юридических услуг и инженерно-проектировочных работ. Также в число клиентов банка входят организации общественного питания.

Около 300 компаний решили оформить льготное кредитование или понизить ставку в рамках действующих договоров в "Совкомбанке", сумма займов составила 8,4 миллиардов рублей. "Большинство получателей кредитов в рамках столичной программы представляют сектор ретейла. Кроме того, программа популярна среди компаний, ведущих бизнес в сферах производства товаров и недвижимости", - сообщили в кредитной организации.

Банк Открытие" предоставил займы на сумму около 4,5 миллиардов рублей семидесяти малым и средним предприятиям Москвы. Городская программа кредитования бизнеса заинтересовала тех клиентов банка, которые заняты в сфере аренды и управления недвижимостью, оптовой торговли и рекламы, передает АГН "Москва".

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