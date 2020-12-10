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Выяснилась опасность яркого солнца в зимний период

09:25
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Могут пострадать глаза и кожа

Доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, врач-офтальмолог Ирина Лещенко заявила, что зимой солнце может быть опасно для глаз, причем даже в пасмурную погоду.
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"Если очень много снега, то идет очень сильное отражение света. Глазам действительно бывает больно. Есть даже заболевание - снежная болезнь. Это ожог роговицы глаз", - рассказала РИА Новости Ирина Лещенко. 

По ее словам, с этой болезнью часто сталкиваются жители Крайнего Севере и полярники. Однако этот недуг может подстерегать людей и в Центральной России.

Лещенко посоветовала зимой носить солнцезащитные очки. Они защитят глаза от ультрафиолетовых лучей и избавят от необходимости постоянно щуриться, отчего в области глаз могут возникать морщинки. 

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