Выяснилась опасность яркого солнца в зимний период

Могут пострадать глаза и кожа

Доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, врач-офтальмолог Ирина Лещенко заявила, что зимой солнце может быть опасно для глаз, причем даже в пасмурную погоду.

"Если очень много снега, то идет очень сильное отражение света. Глазам действительно бывает больно. Есть даже заболевание - снежная болезнь. Это ожог роговицы глаз", - рассказала РИА Новости Ирина Лещенко.

По ее словам, с этой болезнью часто сталкиваются жители Крайнего Севере и полярники. Однако этот недуг может подстерегать людей и в Центральной России.

Лещенко посоветовала зимой носить солнцезащитные очки. Они защитят глаза от ультрафиолетовых лучей и избавят от необходимости постоянно щуриться, отчего в области глаз могут возникать морщинки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"