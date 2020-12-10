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В Москве вылечились от коронавируса еще 5820 пациентов

09:28
  • четверг
  • 10 декабря 2020

Общее число выздоровевших превысило 512 тысяч человек

Московские врачи выписали из больниц за сутки 5820 пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Число выздоровевших после лечения от коронавируса в столице за все время пандемии превысило 512 тысяч человек.
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"В столице выздоровели еще 5 820 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 512 969", - сообщили в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

Прошедшие лечение горожане могут стать социальными волонтерами – помогать тем, кто лечится от COVID-19 на дому. Выздоровевшие москвичи также могут стать донорами плазмы. Для этого необходимо соблюдение нескольких условий: возраст от 18 до 55 лет, отсутствие хронических заболеваний и отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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