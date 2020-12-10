Байкальское землетрясение: жертв и серьезных разрушений нет

Жители не сильно испугались

Бурятия, Забайкалье, Иркутская область - жители сразу трёх регионов этой ночью ощутили сильнейшее за последние годы землетрясение с эпицентром на Байкале. Жертв нет, а вот масштаб разрушений ещё предстоит оценить. В Иркутске введен режим повышенной готовности.

Этим утром жителей Иркутска разбудили подземные толчки. Трясло с такой силой, что в квартирах раскачивались люстры, гремела посуда. В некоторых домах по стенам пошли трещины. Видеозаписями последствий землетрясения у себя в квартирах люди делятся в соцсетях.

Пострадали не только многоэтажки. После осмотра сотрудники МЧС обнаружили повреждения сразу в восемнадцати школах Иркутска. Осыпалась штукатурка, трещины в дверных проемах. Также экстренные службы проверили мосты, путепроводы и котельные. В городе введен режим повышенной готовности.

"В 5.44 по местному времени произошло землетрясение с эпицентром в Кабанском районе республики Бурятия. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов. По данным единых дежурных диспетчерских служб районов, граничащих с Бурятией, разрушений нет", - сообщила врио начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Иркутской области Светлана Канина.

Отголоски землетрясения ощутили полтысячи населенных пунктов Иркутской области и Забайкальского края. По данным геофизических служб, эпицентр сейсмоволны находился в 88 километрах от Улан-Удэ на 2-километровой глубине озера Байкал. Ученые говорят, что зона эта сейсмоактивная. За последние 20 лет в этом районе зарегистрировано больше 20 тысяч землетрясений разной магнитуды. Но вот тряску такой силы не фиксировали здесь уже 60 лет. Сейчас эксперты изучают карты и приходят к удивительным заключениям.

"Землетрясение, произошедшее в очень интересной области, рядом с заливом Провал. Здесь в 1775 году под землю ушла очень большая площадь территории - это все отражено в каких-то летописях. И восстановлена примерная сила этого землетрясения, там было порядка 10 баллов", - говорит заведующий лабораторией методов сейсмопрогноза Геологического института СО РАН Цырен Тубанов.

Одно из последних землетрясений жители Иркутска ощутили совсем недавно - в сентябре. Эпицентр находился тоже на берегу Байкала. Всего в этом году специалисты зафиксировали 4 серьёзных сейсмособытия. Так что этим утром горожане испугались не сильно. По крайней мере, судя по видео очевидцев, на улицу бежать почти никто не спешил.

Елена Макарова, Наталья Шилаева и Андрей Грис. "ТВ Центр".

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